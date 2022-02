Cocaína envenenada: Aníbal Fernández trató de mentiroso a Berni y reavivó la interna

La cocaína envenenada que terminó con la vida de más 20 personas y dejó decenas de internados en el Conurbano boneaerense continúa en el centro de la tormenta y ha generado fuertes cruces entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, criticó a Sergio Berni, el titular de la cartera de Seguridad de Buenos Aires y lo trató de mentiroso..

Según consignó LPO, la interna entre Aníbal Fernández y Sergio Berni no tiene pausa y el tono de los cruces va subiendo. Después de que el bonaerense lo acusara de "patético", el ministro nacional lo trató de mentiroso y sugirió que le pagan para que salga a criticarlo.

Además de decirle "patético", Berni acusó a la gestión de Aníbal de no hacer nada frente a la crisis sanitaria inédita que generó la cocaína envenenada en el Conurbano. "¿La Nación está en capacidad de actuar? No. De hecho tuvimos 24 horas de inacción total", dijo el ministro de Kicillof.

Esto último enojó particularmente a Fernández, que acusó a su colega de mentiroso. "Lo que dice es mentira, yo actué inmediatamente", dijo Aníbal en una serie de entrevistas que brindó este lunes por la mañana. "Cuanto me pidió colaboración, tarde un segundo en darle lo que me pidió, ni lo dude, por eso no hay motivos para decir lo que él dice", dijo en una de las notas.

"No voy a estar respondiendo porque es un gesto de un mercenario, lástima que es un amigo y lo estoy perdiendo en este momento", se quejó Aníbal, que luego lo acusó de cobrar para criticarlo.

"Alguien le está dando la orden que vaya un domingo a radio Mitre a explicar ese tema para que después se lo repliquen como lo replicaron. Se ganará los caramelos que le habrán prometido y se irá a su casa contento con semejante estupidez", disparó.

"Mi abuela decía que dos no se pelean si uno no quiere. Yo no tengo ningún interés en pelear con alguien que fue mi amigo. Que se pelee solo. Lo de que soy patético lo contestaría con un poquito más de grosería pero no tengo interés. Lo de que lo dejé solo es mentira", agregó Aníbal.



La pelea entre Berni y Aníbal comenzó cuando el ministro nacional subió a Twitter un meme burlándose de su par bonaerense en plena crisis por la droga envenenada. "Hubo un hecho desgraciado. Pedí a mi equipo de comunicación que busquen algo en las redes que sea inteligente para contar esta situación, y pusieron un dibujo que no era satisfactorio. Él lo tomó como una chicana y yo no hago chicanas con la vida de la gente", explicó Fernández.