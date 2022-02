Fiore criticó a la conducción del PRS: “No dan espacio absolutamente para nada”

Cristina Fiore analizó la vida institucional del Partido Renovador de Salta, luego de haber perdido las elecciones internas y la presidencia del espacio contra Jorge Folloni. En este marco, la diputada provincial criticó con dureza a la actual conducción renovadora y aseguró que “no dan espacio absolutamente para nada”.

“Nos ganaron la interna diciendo que iban a recuperar la mística del partido; que iban a salir solos; que iban a recuperar al PRS y volver a las viejas siglas y demás, pero hicieron, cuando ganaron, todo lo contrario”, dijo Cristina Fiore en Hablemos de Política, por Aries.

Además, la legisladora provincial comentó que el Partido Renovador sacó el 1,8% en las elecciones provinciales del año pasado y aseguró que se trata de “la peor elección que haya hecho el PRS” en toda su historia, agregó.

Además, Cristina Fiore indicó que, en lugar de abrir el partido para todos los dirigentes, no convocaron a nadie. “En lugar de sumar, restan, a mí querían ver de echarme también, pero como no estuve activa en las elecciones pasadas, no saben de qué agarrarse”, profundizó.

“Yo pertenezco a ese espacio político, pero no tengo nada que ver con esta conducción que no da espacio absolutamente para nada”, concluyó.