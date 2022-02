“Muchos ocupan cargos para el crecimiento económico y así sostenerse después”

El senador provincial Walter Wayar, cuestionó que muchos funcionarios públicos ocupen cargos con un afán económico y les reprochó que no tengan convicciones políticas.

En diálogo con Hablemos de Política, el exvicegobernador indicó que a un cuadro político lo que lo convoca es la política, no el poder, en tal sentido, afirmó que esa fue su experiencia tanto al ocupar cargos como cuando estuvo en el llano.

“A mí lo que me da pasión y me permite desarrollar mis convicciones es la política, luego están los que buscan el poder para sentirse más que otros o para llevar agua a su molino, hay distintos intereses”, declaró.

Además, consideró que hay quienes que sin el poder no son nadie y cuando llegó a un cargo sintió que podía ser respetado porque no se respetaban a sí mismos, “son adictos al poder porque lo necesitan y son los que luego desmedidamente buscan un crecimiento económico que lo sostengan cuando no tengan el poder de los cargos y buscan el poder del dinero”.

“Hoy la gran problemática es que muchos de los que están en cargos políticos, no abrazan las convicciones políticas, llegan por circunstancias distintas, porque a los poderes reales les conviene que llegue gente sin formación y que sean maleables”, consideró Wayar.