“Dejemos de acomodar gente”

El legislador indicó que desde el Senado provincial se viene solicitando, a través de pedidos de declaración y notas enviadas a los organismos nacionales, la intervención del Pami desde julio de 2021.

“Lamentablemente el Pami no está brindando la cobertura que tiene que dar a los jubilados”, expuso y calificó como “preocupante” que las personas que por cuestiones de salud llegan desde el interior de la provincia sin derivación médica no sean atendidos. “Muchos tuvieron que atenderse de manera particular y yo particularmente también colaboraba para conseguir algún turno pagado para que ellos puedan solucionar”, afirmó.

El senador sostuvo que “quién está la cabeza busca la forma de solucionar los problemas que tienen el Pami” y pidió que “ya dejemos de este acomodar gente, porque es de una línea o es de otra tiene o afinidad por un grupo político. La solución tiene que ser para todos, entonces tenemos que poner gente que realmente responda y que tenga la voluntad de darle una solución a los abuelos en la atención de la salud”.

“Me parece que es urgente la intervención y que se haga lo que corresponde. No funcionó con estos directivos, habrá que cambiarlos urgente y hacer que funcione como una obra social que realmente se merecen los abuelos porque pagaron toda su vida”, concluyó Ampuero.