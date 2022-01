Recordarán a Lohana Berkins a 6 años de su fallecimiento

En el marco del 6to aniversario del fallecimiento de Lohana Berkins quien fuera una de las principales referentes del movimiento trans-travesti de la Argentina e impulsora de la Ley de Identidad de Género, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, OVcM; con el acompañamiento del INADI Salta; el Programa de Diversidades de la Subsecretaria de Contenidos, Participación Ciudadana y Asuntos Estratégicos de la Municipalidad de la Ciudad de Salta; el Área de Diversidad Sexual de la Agencia Mujeres, Género y Diversidad; la Cátedra Abierta de Géneros y Disidencias: Lohana Berkins de la UNSa; Mujeres Trans Argentina, MTA; y Mary Roble de la Coordinación regional de ATTTA y de la Comisión Directiva de la FALGBT; el Programa Acercar Derechos del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y establecimientos educativos; estarán en la Plazoleta IV Siglos con un stand de información y sensibilización en materia de diversidad sexual y afectiva.

En esta oportunidad, los organismos enfocaron la actividad en la difusión y concientización sobre la importancia de aplicar la Res. Ministerial 635/21 a través de la cual se aprueba el Protocolo para el registro de cambio de identidad de género que realicen los/as estudiantes de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de todos los niveles y modalidades educativas en el marco de la Ley Nº 26.743.

Lohana Berkins, nació en Pocitos, a los 13 años se mudó a Salta, a los 18 se radicó en Buenos Aires y falleció el 5 de febrero de 2016. Lohana, es recordada por su activa militancia y compromiso con la comunidad trans, entre las diferentes acciones que llevó adelante de la Ley de Identidad de Género, fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti, creó una cooperativa textil para contener a personas trans excluidas del mercado laboral; trabajó en la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras conquistar trascendentales para la comunidad trans.

El trabajo de Lohana continúa siendo un faro incandescente, en su última carta incentivaba a resistir y continuar luchando resaltando que “El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí, no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia Travesti Siempre. Un abrazo».