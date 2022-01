Nanni y Zapata cruzaron a Estrada por los fondos para la UNSa: “Que no venga con chicanas baratas”

Luego de que el diputado nacional Emiliano Estrada apuntara contra sus pares salteños de la oposición por no aprobar el Presupuesto 2022 – y, consecuentemente, perjudicar a la casa de altos estudios – Nanni y Zapata lo mandaron a gestionar esos fondos en vez de quejarse.

“Es tomarle el pelo a la gente, esas chicanas baratas en política no tienen sentido”, sostuvo – en diálogo con Aries – el diputado nacional por Salta, Miguel Nanni.

Y es que, horas atrás, su par Emiliano Estrada apuntó contra los legisladores nacionales salteños por no haber aprobado el Presupuesto 2022, lo significó, entre otros puntos, un perjuicio económico para la Universidad Nacional de Salta por dos mil millones de pesos.

Para Nanni, dado el momento que vive Argentina, es necesario que todo el arco político adopte la madurez necesaria para saldar la situación. En este sentido, aseguró que no votó afirmativamente el Presupuesto porque – justamente – Nación preveía en él un recorte de los fondos destinados para la UNSa.

Además, el legislador consideró que no existe obligación alguna de aprobar una previsión económica como la citada siendo que, en muchos otros aspectos, resultaba gravosa para Salta.

“Se estipulaba un precio del dólar que era muy bajo; era un presupuesto mentiroso, no tuvimos más salida que rechazarlo. Pero no fuimos solo los de Juntos por el Cambio, también lo rechazó la izquierda, el peronismo federal y lo liberales. Solo los kirchneristas furiosos y ciegos querían ese Presupuesto”, indicó Nanni.

Asimismo, aseguró que ya el Presupuesto 2021 preveía más de 40 obras para Salta pero, finalmente, ninguna se concretó.

“Que Estrada no venga con esta chicana. La UNSa no tiene fondos porque el Jefe de Gabinete no quiere que los tenga. Cualquier diputado del oficialismo debería reclamar esos fondos en vez de echarnos la culpa a nosotros”, sentenció.

Por su parte, el diputado nacional Carlos Zapata explicó que le hecho de que no haya un Presupuesto este año no debería significar que la UNSa no vaya a recibir dinero.

“Hay una falsedad. Si no llega el dinero a la UNSa, la culpa es del Gobierno. El Jefe de Gabinete autoriza los fondos como crea convenientes, entonces, si no llegan los fondos es porque no lo considera importante”, sostuvo.

Según Zapata, la previsión económica presentada por el gobierno de Alberto Fernández era irreal.

“El plan de obras públicas es un engaño para despertar expectativas en las provincias y después las obras no se concretan. Ahora, con la prórroga del Presupuesto 2021 tienen la oportunidad de llevar adelante esos trabajos”, finalizó.