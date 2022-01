Seis de cada diez personas no vacunadas, sin anticuerpos contra el coronavirus

Un trabajo científico realizado sobre 1.362 residentes de la ciudad de Santa Fe y alrededores indicó que el 88% poseen anticuerpos contra el coronavirus, pero a más de la mitad de los no vacunados no se le detectaron esas defensas.

Un estudio científico realizado sobre 1.362 personas residentes en la ciudad de Santa Fe y alrededores indicó que el 88% poseen anticuerpos contra el coronavirus, pero al 63% de los no vacunados no se le detectaron esas defensas.

Se trata de datos preliminares de un estudio llevado adelante por especialistas de institutos del Conicet, la Universidad del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

"Un 88% de los muestrados tienen anticuerpos, lo que indican defensas adquiridas por infección o vacunación. Su presencia demuestra una 'memoria inmunológica' en las personas, que por lo tanto ya 'conocen' al virus, estando así mejor preparadas para combatirlo", apuntó el trabajo.

Además, determinó que "las personas que además de vacunarse padecieron Covid-19, tuvieron una respuesta inmune mucho mayor" que quienes no fueron diagnosticados previamente con la enfermedad.

"La mayoría de los no vacunados (63%) no tiene anticuerpos", agregó el informe entre sus principales conclusiones.

Asimismo, reveló que "la mitad de los santafesinos tienen valores altos (de anticuerpos), lo cual implica menor riesgo de infección y de padecer enfermedad severa, siendo el grupo etario de riesgo el que presentó en mayor proporción altos niveles de anticuerpos (un 65%)".

Sobre el estudio

El trabajo, financiado por la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación a través del programa "Demandas estratégicas en el marco de la emergencia sanitaria", concluyó que "una tercera dosis elevó los anticuerpos de manera muy considerable".

Las muestras para el estudio se tomaron entre el 26 de octubre y el 5 de enero a 1.362 personas de entre 3 meses y 95 años para realizar las mediciones de anticuerpos considerando diversas variables como género, edad, diagnóstico previo de Covid-19 y esquema de vacunación de cada uno.

Respecto al muestreo, el 30% del total provienen de ciudadanos cuyas viviendas fueron sorteadas al azar; un 46,5% fueron personas que se ofrecieron y el 23,5% restante corresponde a voluntarios que trabajan en institutos del Conicet y la UNL.

De ese conjunto, el 56,9% de las muestras fueron de mujeres, y el promedio de edad de la población muestreada fue de 43,2 años.

Resultados y datos del trabajo

Entre los datos relevantes, el 83,4% recibió dos dosis de vacunas, el 7,4% no se había aplicado ninguna y el 25,1% fue diagnosticado con Covid-19.

Respecto a los niveles de defensas, el 88,3% presentó anticuerpos, una de cada cinco personas que recibieron solo una dosis de vacuna no presentaba anticuerpos, y entre los no vacunados un 63% no tuvo anticuerpos detectables y un 37% sí, generados por una infección previa.

De esos no vacunados que presentaban anticuerpos, un 71% nunca fue diagnosticado con Covid-19 ni sospechó haber estado infectado.

La investigación también indaga sobre diferencias importantes según el tipo de vacuna, considerando los 4 esquemas más utilizados:

"El de dos vacunas inactivadas (Sinopharm + Sinopharm) dio los niveles más bajos", en tanto "el de dos dosis de vacunas basadas en vectores de adenovirus (AstraZeneca, Sputnik V o Covishield) dieron valores aceptables, mucho mayores que las vacunas inactivadas, pero menores que los esquemas que contenían ARNm".

"Los niveles más altos de anticuerpos fueron dados por las combinaciones que incluyeron una o dos dosis de vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm) (Pfizer o Moderna)", mientras que "los desempeños de Sputnik V y AstraZeneca fueron muy similares".

