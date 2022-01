Mayores de 66 muertos por Covid: 12 mil en la primera ola, 16 mil en la segunda, 600 en la tercera

En las últimas semanas se ha registrado un importante aumento de casos de COVID-19 en la Argentina, y más recientemente esto se tradujo en una suba -aunque en menor medida que las infecciones- en las internaciones hospitalarias y en los fallecimientos.

Pero, ¿cómo se diferencia esta tercera ola con las dos anteriores? ¿A qué grupos afectó más? ¿Qué porcentaje de personas no vacunadas debieron ser hospitalizadas o fallecieron? A continuación, todos los datos.

La tercera ola (a partir del 10 de diciembre último) se caracteriza por un gran aumento de los casos de COVID-19 debido a la creciente circulación de la variante Ómicron más contagiosa que otras variantes, según los estudios preliminares. En esta ola, se han registrado en promedio 44.357 casos nuevos por día y el pico más alto se dio el 10 de enero último, con 132.906 casos detectados en un solo día.

Al igual que en la primera (22/9/2020 a 22/11/2020) y la segunda ola (10/4/2021 a 10/6/2021), las más afectadas son las personas de entre 31 y 50 años, aunque en esta oportunidad se registra también una mayor proporción de jóvenes de entre 16 y 30 años, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación analizados por Chequeado.

Hasta el momento (últimos datos al 18 de enero último), la cantidad de casos notificados entre los mayores de 51 años y entre quienes tienen más de 66 años es menor a la de la segunda ola. En cambio, aumentaron los casos en el grupo etario que va de los 16 a 30 años y de los 0 a 15 años.

Hospitalizaciones y fallecimientos

Las internaciones, por su parte, se han reducido dramáticamente en relación a las olas previas, aunque todavía estamos comparando con periodos de mayor duración. Si bien los adultos mayores siguen siendo quienes requieren ser hospitalizados en mayor proporción, las cantidades totales son significativamente inferiores debido a la protección contra enfermedad grave que otorgan las vacunas COVID-19.

Durante la segunda ola, 4.502 personas de entre 51 a 65 años y 3.616 de más de 66 años fueron internadas. En la actualidad, los internados mayores de 51 años son 572 y se concentran en aquellos que tienen mayor edad.

La ocupación de las camas de terapia intensiva para adultos a nivel nacional actualmente es de 45,2% y hace una semana era de 40,6% según los últimos datos oficiales.

En tanto, de acuerdo con un análisis realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) a nivel nacional, entre el 13/12/21 y el 10 de enero último, aumentó la ocupación de camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI): pasó del 68% al 75%. Esta suba se produjo “a expensas de pacientes COVID-19 con un aumento del 4% al 22%”, según detallaron.

A pesar del aumento de la ocupación de camas de UTIs, referentes del sector privado de salud indicaron que todavía hay una importante disponibilidad de camas críticas. Por ejemplo, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario registra que un 45% de las camas críticas están disponibles. Además, entre las ocupadas, la mayoría se está destinando a otros tratamientos, no a la COVID-19.

Por último, los fallecimientos también han descendido significativamente. El riesgo para los adultos mayores sigue siendo más grande, pero frente a más de 12 mil fallecidos de más de 66 años en la primera ola, y más de 16 mil en la segunda, en estos momentos estamos registrando poco más de 600 muertes.

Qué pasa con los no vacunados

La SATI identificó que entre los internados, el 50% no había completado su esquema de vacunación o no había recibido ni siquiera una dosis. Entre ellos, el 62% requirió ventilación mecánica, mientras que entre quienes completaron su vacunación solo el 28% necesitó asistencia de un respirador.

Por su parte, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires elaboró un informe para analizar “el riesgo relativo” de contraer COVID-19 para quienes tienen el esquema completo de vacunación (entendido por 2 dosis) frente a quienes no fueron inoculados.

En el último informe disponible, con fecha del 23 de diciembre último, se registró que los no vacunados tienen 18,8 veces más riesgo de ser internados en una unidad de cuidados intensivos (UCI) que los vacunados, en relación con la población general.

Mientras tanto, si se toman los contagiados, el riesgo de internación de los no vacunados es 10,9 veces más alto que el de los vacunados.

Esto surge de una serie de datos capturados durante las últimas semanas del 2021. En ese momento, de un total de 224 internados, 184 no estaban vacunados, mientras 38 tenían la segunda dosis y 2 tenían la primera.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, en los primeros días del 2022 el 65% de los internados en terapia intensiva no estaban vacunados, de acuerdo con declaraciones del ministro de Salud porteño Fernán Quirós.

Por último, en las últimas horas la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzoti informó, a través de su cuenta personal de Twitter que, entre los mayores de 50 años sin vacunar, la mortalidad fue de 233 por millón de habitantes; mientras que entre los vacunados con el esquema completo del mismo rango etario fallecieron 36 por millón de habitantes.

Según se puede observar en el gráfico que compartió la funcionaria, en todos los grupos etarios la mortalidad fue mayor entre los no vacunados.

Fuente: Chequeado