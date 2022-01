Solís: “Estamos en condiciones de pagar el bono pero tendremos que dejar de hacer otras cosas”

Por Aries, el intendente de Rosario de La Frontera se refirió al bono de $20.000 que se otorgó a los trabajadores de la Administración Pública provincial y aseguró que el municipio a su cargo está en condiciones de pagarle el bono a los empleados municipales, pero tendrán que “dejar de hacer otras cosas porque no lo teníamos presupuestado”.

“No veo mucho margen como para dejar de lado este aumento”, indicó Solís y explicó que “cuando el gobierno otorga un incremento salarial, en este caso un bono, esa misma medida termina siendo acordada por el municipio

“Ahora la cuestión estará en que cada uno, de acuerdo a la autonomía que tiene, pueda hacer frente y discutir si se paga en 2 o 3 cuotas y también la posibilidad de que el Gobierno nos asista con una parte del financiamiento de ese bono. Creo que esa posibilidad está”, dijo el intendente e indicó que “sesde el Foro de Intendentes, el viernes pasado se ha presentado una nota al gobierno solicitando ese tipo de ayuda”.

“El problema de este tipo de erogaciones es que sinceramente no las teníamos contempladas. Creo que ninguno de los intendentes cuando trabajamos presupuesto lo habíamos previsto porque no era algo que se venía otorgando. Generalmente, si se otorgaba un bono, era de $2000 o dos”, dijo Solís.

En mi municipio si estamos en condiciones de abonarlo pero somos conscientes que tenemos que dejar de hacer otras cosas porque no lo teníamos presupuestado, no teníamos prevista esta erogación. He conversado con los dos principales gremios, UPCN y ATE, esta mañana y hay buena voluntad y paciencia así que seguramente en las próximas horas llegaremos a un acuerdo”, concluyó.