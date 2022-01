La diputada Cartuccia, indignada porque en el shopping hay “gente pidiendo” y no prendieron el aire

La diputada provincial Laura Cartuccia, se mostró disgustada con lo que le tocó vivir en un shopping de Salta por la cantidad de ambulantes y gente pidiendo entre los pasillos del centro comercial.

A través de sus redes sociales, la reemplazante de Martín de los Ríos en la Cámara baja, comunicó su desilusión como usuaria del lugar y escribió: “El Shoping ALTO NOA cada día peor, no hay guardias, hay vendedores ambulantes recorriendo las mesas, la gente pidiendo, en fin como en el centro, pero a otro precio”.

La ya anotada para la intendencia en 2023, no cesó ahí su crítica puesto que también le hizo calor y, entonces, agregó: “Ni el aire prenden completo”, no indicó si lo prendieron en fan, o si acaso fue encendida una central y no la otra.

Entre los seguidores de la legisladora, solo se aprecian aseveraciones avalando la opinión y nadie, al menos ‘visible’, le cuestiona la indignación por la presencia de mendigos. De hecho, entre las respuestas, una usuaria solicita “revisar las cuestiones” porque -además- “cobran caro”.

A pesar de que únicamente se aprecian comentarios adherentes en su publicación, evidentemente la diputada recibió algunas críticas por su molestia ante la “gente pidiendo”, y también lo hizo saber a través de su Facebook: “Hay gente que cree que cualquier comentario que hagas, de un servicio, o de un negocio, es clasista y va contra la clase pobre que son desocupados o excluidos del sistema neoliberal que fue diseñado para una élite”, cerró la diputada macrista.