Federal A: Gimnasia y Tiro sumó a un exjugador de River y hace la pretemporada en Jujuy

El equipo de Ever Demaldé realizó varias incorporaciones y tendrá nueve días de trabajo intenso en el hotel Los Arcos de Perico

El Albo tuvo un papel protagónico en la temporada pasada del Federal A y llegó a jugar la final por el segundo ascenso, aunque lamentablemente fue derrotado por Chaco For Ever. Tras aquel encuentro, Gimnasia y Tiro se rearmó con varios refuerzos y sorprendió con la incorporación de Román Suárez, exjugador de la Reserva de River. Luego de algunas prácticas del plantel en el Gigante del Norte, el equipo de Ever Demaldé se instalará en el hotel Los Arcos de Jujuy para realizar la parte más exigente de la pretemporada.

La comisión directiva de Gimnasia y Tiro se movió rápidamente para darle los gustos al nuevo entrenador, Ever Demaldé, quien tiene el desafío de repetir la buena temporada del equipo, ciclo que se dividió en dos partes, entre Sergio Mazza y Rubén Forestello.

Tras la presentación del nuevo DT, en calle Vicente López fueron confirmando varios refuerzos para encarar la nueva temporada del Federal A. Uno de ellos llamó poderosamente la atención, teniendo en cuenta que viene de la Reserva de River. Se trata de Román Suárez, un defensor central zurdo que a fin de año quedó en libertad de acción y llegó a un acuerdo con los dirigentes del Millonario salteño.

Pretemporada en Jujuy

Por otro lado, el Albo se instalará nueve días en Jujuy para realizar la parte más exigente de la pretemporada. La nómina de jugadores que fueron convocados por el director técnico está compuesta por los siguientes futbolistas: Abraham, Roa, Silva, M. Villafañe, Nallim, I. Sanabria, Villarreal, González Bordón, Tallura, R. Suarez, Zabaleta, Chaves, R. Sisterna, Algañaraz, Birge, Fabrizio Volo, Cartello, Leandro Volo, Busse, Sottile, Villar, Cortes, Chalup, Perillo, Chalabe, Madrazo, Rosales, Zenardo y Marinoff.