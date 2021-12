Silvina Vargas: “No siempre el presupuesto es el que uno quiere. A mí no me asusta”

La flamante Ministra de Desarrollo Social de la Provincia aseguró que no es problema tener un menor presupuesto y que, en definitiva, se cuenta “con lo que se puede; con lo que hay”.

Por Aries, la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Silvina Vargas, consideró que se malinterpretó la salida de su antecesora, Verónica Figueroa, quien, al momento de anunciar su renuncia, manifestó que una de las razones era porque el Ejecutivo no había aceptado el presupuesto presentado para el área a su cargo.

“Todos los Ministros piden un presupuesto y no es ese el que se les da”, sostuvo la funcionaria y disparó: “No siempre el presupuesto es lo que uno quiere, sino lo que se puede; lo que hay. A mí no me asusta”.

Advirtió, en tanto, que el dinero disponible para las carteras no solo se basa en el Presupuesto Provincial; los ingresos pueden provenir de financiamiento internacional y de programas de Nación.

“Iremos a tocar puertas”, finalizó Vargas.