Desarrollo Social: “Esperamos que la nueva ministra no sea de escritorio como la anterior”

Por Aries, la diputada por Orán Jorgelina Juárez aseguró que Verónica Figueroa no estuvo a la altura para estar al frente del Ministerio de Desarrollo Social y que espera que quién ocupe su lugar “sea mejor porque no es muy difícil la tarea de superar las expectativas”.

Aseguró que quien reemplace a Figueroa contará con todo el acompañamiento de su bloque y espera “que no sea un ministro de escritorio como lo fue la anterior ministra, sino que sea una ministra que recorre el territorio y que realmente esté dispuesta acercar soluciones a nuestra gente”.

Para la legisladora “muy tarde salió la ministra hacer estas declaraciones porque muchas veces nosotros le hemos reclamado, desde la Cámara de Diputados, pedidos de informe que no han sido contestados y mayor presencia en nuestro territorio”. “Que salga a hacer declaraciones después de 2 años y que no haya mostrado un trabajo de territorialidad me parece que no fue suficiente”.

“Me quedo ese sabor a poco porque uno siempre espera más de quienes ocupan estos cargos tan importantes y dónde hay un poder de decisión”, explicó y agregó “quién estuvo al frente creo yo que ha dejado mucho que desear y esto también ha hecho que delegue responsabilidades que eran propias de este Ministerio a otros o a otras áreas que no tienen competencia en esto”.

“Coincido en que el presupuesto no es acorde a lo que se necesita la provincia sin embargo no me moviliza no que haya salido hacer esta declaraciones. Creo que tiene más que ver con algún problema interno que seguramente habrán tenido dentro del ministerio”, manifestó.

“No conozco a la persona que va a asumir como ministra, pero espero sin dudas que sea mejor porque no es muy difícil la tarea de superar las expectativas”, concluyó.