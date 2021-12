Estrada advirtió que si no se aprueba el Presupuesto “se cae el plan de obras previsto para Salta”

El diputado nacional por Salta se mostró confiado en obtener el número suficiente para darle media sanción al Presupuesto 2022 y dijo que aspira a que no haya semejante irresponsabilidad de dejar el país sin la ley.

El diputado nacional por el Frente de Todos, Emiliano Estrada, aseguró que en términos generales el Presupuesto que presentó el Gobierno Nacional es “sensato” y no es un presupuesto de ajuste. Señaló que prevé obra pública por el 2,6% del Producto Bruto Interno, versus un 1% del 2019.

Indicó que, por parte de los legisladores de la oposición, no hubo una crítica de fondo al presupuesto cuando se analizó en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y reiteró que es consistente y no existe una justificación para no aprobarlo “más que sólo hacerlo por ser oposición”.

Estrada recordó que el Presupuesto no contempla ningún pago al FMI pero por decantación tiene que existir un acuerdo, y que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán explicó que Argentina no puede informar de donde obtendría el dinero para pagar la deuda “por lo que es técnicamente imposible sumarlo al presupuesto”.

“Hoy se trata el presupuesto, si no se aprueba se cae y se deberá prorrogar el vigente. Sin presupuesto, se cae el plan de obras públicas previsto para Salta. Habrá coparticipación y recursos, pero no se harán obras previstas”, destacó Emiliano Estrada.