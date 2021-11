Diputados: Con 28 miembros el bloque justicialista será el más numeroso

“Debemos tener mucho protagonismo y mucha presencia porque nuestro bloque representa hoy el 100% de los departamentos de la provincia e, indudablemente, eso es una exigencia que va a demandar mucho trabajo”, afirmó el legislador.

“Nuestro gobernador va a tener que hacer historia viajando a buenos aires y generando recursos y nosotros tendremos que acompañar desde la provincia dándole herramientas siempre en el concepto de que haya un equilibrio fiscal, evitemos endeudar la provincia y que logremos que las cuentas públicas cierren”, indicó el diputado.

“Gustavo Sáenz trata de tomar distancia a todos esos enfrentamientos y busca estar por encima de esas cuestiones políticas, por eso es que no nos debería extrañar si vemos que el gobernador institucionalmente se junta con los legisladores nacionales electos y no lo hace en un ámbito partidario, porque el necesita del trabajo de las distintas representaciones para pelear por mayores presupuesto, inversiones y que eso impacte en el crecimiento y en el desarrollo no solo de Salta, sino de toda la región NOA”, finalizó.