Municipales de Colonia Santa Rosa amenazan con huelga porque el intendente los persigue

Por Aries, Ricardo Castellanos, delegado de los trabajadores municipales de Colonia Santa Rosa, indicó que el jueves pasado inició la medida de fuerza con un acatamiento del 95%.

A la instancia, advirtió, se llegó a partir del incumplimiento del intendente Guerra en cuanto a la pauta salarial que debía regir desde marzo pasado.

No solo no respondió al reclamo, señaló el delegado, sino que amenazó con un despido masivo de trabajadores si no levantaban el paro.

“Los compañeros entienden que es una burla lo que hace”, sostuvo Castellanos finalizando.

Cabe destacar que no son pocos los municipios donde los trabajadores reclaman por incumplimientos salariales, de hecho, en Capital, los distintos gremios ya advirtieron que la Administración Romero está en la misma situación.