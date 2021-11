Estreno de Get Back: Los Beatles tienen su documental 'definitivo'

Los próximos jueves, viernes y sábado se estrena en la plataforma Disney+, The Beatles: Get Back la serie documental que fue íntegramente realizada a partir de filmaciones inéditas "con la mirada más íntima y honesta del proceso creativo y la relación" entre John, Paul, George y Ringo jamás documentada.

Dirigida por Peter Jackson, realizador de la trilogía de El señor de los anillos, este especial transporta al público a las sesiones de grabación de la banda en el año 1969, que se convirtieron en un momento de quiebre en la historia de la música mundial.

La docuserie muestra el proceso creativo de Los Beatles mientras intentan escribir 14 canciones nuevas y se preparan para su primer "concierto" en vivo después de más de dos años.

Enfrentados a un plazo casi imposible, el sólido vínculo de amistad que comparten los cuatro músicos se pone a prueba ante la tensión del ultimatúm y las fechas .

El documental parte de casi 60 horas de filmaciones nunca antes vistas, rodadas a lo largo de 21 días bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg en 1969 y de más de 150 horas de audio inédito, cuya mayor parte estuvo guardada en una bóveda durante más de medio siglo.

Jackson es la única persona en 50 años que accedió a este "tesoro" de Los Beatles, y lo recuperó de manera brillante. De acuerdo a la producción "el resultado final es un retrato increíblemente intimista de la banda, donde se puede ver cómo, en un momento en el que se encuentran entre la espada y la pared, igual pueden apoyarse en su amistad, buen humor e ingenio creativo".

Además, se presenta por primera vez la última actuación en vivo de Los Beatles completa: el inolvidable concierto en la azotea de Savile Row en Londres, así como otras canciones y composiciones clásicas de los últimos dos discos de la banda, Abbey Road y Let It Be.

En referencia a la larga polémica en torno al proyecto original de Get Back, Jackson escribió en un comunicado de prensa que se sentía "aliviado al descubrir que la realidad es muy diferente al mito... Claro que hay momentos de drama, pero ninguno de los desencuentros con los que se ha asociado este proyecto son realmente importantes o extensos".

En tanto, en otro comunicado de prensa, McCartney afirmó al respecto: "Estoy muy contento de que Peter haya indagado en nuestros archivos para hacer una película que muestra la verdad sobre los Beatles grabando juntos". Starr, por su parte, se hizo eco y publicó: "Había horas y horas en las que sólo reíamos y tocábamos música, nada que ver con la película Let It Be que salió (en 1970). Había mucha alegría y creo que Peter lo demostrará".

Estos testimonios se refieren fundamentalmente a la película documental Let it Be de Hodges que se estrenó en 1970. Esta debía mostrar el trabajo habitual del grupo a la hora de componer; sin embargo, el filme pareciera que hace hincapié en las diferencias que existían en el grupo, y el ambiente tenso en el que trabajaban.

Es cierto que mientras se filmaba los Beatles no querían saber nada sobre el asunto, pero los ejecutivos de Apple Corps les exigieron que terminaran la película ya que les había costado mucho dinero para producirla.

De hecho, la película ganó un Oscar a la Mejor banda sonora, pero ningún integrante del conjunto lo fue a recibir en la ceremonia. Quincy Jones, quien dirigía la orquesta de la entrega de premios, lo hizo en su nombre.

El proyecto está producido entre otros por los mismísimos Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison (viuda de George), y el propio Peter Jackson.

El Cronista