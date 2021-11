Arroyo sobre la Multisectorial de Mujeres: “No me representan como no representan a muchas”

La concejal Romina Arroyo se refirió a los dichos de la abogada integrante de la Multisectorial de Mujeres, Romina Arancibia, en Aries y consideró que la organización no representa a muchas mujeres.

“No me representan como no representan a muchas mujeres. Yo escucho a las mujeres no escucho a dos o tres que mandan una cartita a través de las redes sociales”, dijo Arroyo.

“Yo escucho a la gente y vivo en la realidad”, señaló la edil y consideró que las mujeres deberían estar unidas en esta lucha y apoyarnos unas a otras.

Sostuvo que el gas pimienta “no provoca ningún efecto adverso, es inofensivo y hay muchas mujeres que lo están utilizando”. Recordó que “estamos en emergencia de violencia de género hace más de 8 años y cuestionó “¿Prefieren una mujer muerta o una mujer que se defienda?”.

Arroyo destacó que en lo que va del año 13 mujeres fueron asesinadas y afirmó que con tu propuesta no pretende cambiar la problemática de la violencia de género que abarca muchas cosas, no solamente violencia psicológica o violencia física, sino implementar un kit de protección.

“Hay mujeres que más de una vez denunciaron, que están en sus casas y tienen miedo, que n pueden salir ¿Qué les decimos? ¿‘Quédense tranquilas que la Multisectorial lo que está recomendando es que el Estado tiene que actuar? Espere, espere que la Justicia actúe. No se preocupes que hay un grupo de mujeres que están en contra de que usted utilice gas pimienta. Quédense en su casa, todo el tiempo que sea necesario, uno o dos años o toda la vida'”, ironizó la edil.

“Lamento que esta gente, que es minoría desconozca, que la gente ya usa gas pimienta y que es una forma de salir y pedir auxilio. Le tenemos que dar a las mujeres la oportunidad de defenderse. No es justicia por mano propia, es legítima defensa”, manifestó.

“Hay que tomar medidas urgentes. Las mujeres queremos protección ya”, concluyó.