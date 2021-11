Tras el paro de agosto, afirman que el Gobierno logró enfrentar a la sociedad con los docentes

El asesor de la Comisión Directiva de la ADP, también dijo que “en el Ministerio de Educación hay funcionarios que no funcionan y que hace falta una reforma educativa en Salta

Fernando Mazzone, asesor de la Agremiación Docente Provincial, afirmó que en el Ministerio de Educación “hay funcionarios que no funcionan”. Además, sostuvo que tras el paro que llevaron adelante los autoconvocados en agosto “el Gobierno logró enfrentar a la sociedad con los docentes”.

En Hablemos de Política, por Aries, Mazzone indicó que viene planteando falencias en diferentes áreas del Ministerio de Educación. En este sentido, explicó que los problemas entre los funcionarios de segunda y tercera línea “llegan a las escuelas”. “Hago mías las palabras de Cristina Kirchner: hay funcionarios que no funcionan”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aries On Line - FM 91.1 (@aries_online)

Además, especificó que estos problemas se generan mayormente en la segunda línea de la cartera educativa. “Para mí, Planeamiento Educativo no funciona y algunas direcciones de Nivel tampoco”, fundamentó.

Por otro lado, dijo que “la Provincia de Salta necesita una profunda reforma educativa, porque no se puede tener el Reglamento General de Escuelas del año 1973, con vicios del Proceso”. Seguidamente, consideró que no puede ser hayan pasado casi cincuenta años y el Reglamento General de Escuelas no se haya modificado “con todas las reformas a la Ley de Educación que hubo”.

Además, fue consultado sobre el paro de autoconvocados que se llevó adelante en agosto pasado y comentó que aquellas acciones “fueron serviles al Gobierno provincial”. “Siempre la sociedad apoyaba a los docentes en este tipo de medidas, pero con lo que pasó en agosto el Gobierno tuvo su cometido y enfrentó a la sociedad con los docentes”, concluyó.