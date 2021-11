Se inscribió en abril en el Registro de Adoptantes, y ya obtuvo la Guarda con fines de adopción

Judiciales 19 de noviembre de 2021

Una mujer de nuestra Provincia recibió la guarda con fines de adopción de una niña de 4 años. “Cuando me llamaron no lo podía creer, porque me inscribí en el mes de abril de este año en la Secretaría Tutelar, fue un trámite muy rápido”, dijo la mamá adoptante.