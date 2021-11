Conflictividad social: el Ministro espera “un fin de año en paz”

El Ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, aseguró que la tarea de la policía, en el marco de manifestaciones y protestas, no debe “arrojar leña al fuego”. Se estudiará caso por caso, explicó, siempre apelando a la “mediación y al diálogo”.

La crisis económica agudizada por la pandemia hace prever un fin de año candente en cuanto a movilizaciones. De hecho, la caída de las restricciones sanitarias para la circulación trajo consigo el incremento de las protestas sociales y se han vuelto moneda corriente los cortes de calle como forma de protesta.

“Habrán visto que yo puse el acento en la mediación y en el diálogo”, sostuvo – por Aries – Abel Cornejo, ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, al ser consultado sobre el punto, y continuó: “Estos son aspectos fundamentales porque no buscamos caldear los ánimos, sino la pacificación social”.

No obstante, advirtió que no se puede permitir desmanes o desordenes porque, en definitiva, eso también genera inseguridad y, por lo tanto, temor en la sociedad.

“Lo único que no debe hacerse es echar leña al fuego. Estaremos atentos, no saldremos al choque”, describió el funcionario sobre cómo será la tarea policial; “hay problemas que afligen a la sociedad y existen también distintas demandas; ahora, la policía también tiene esos problemas, no es un órgano extrapolado en relación a la realidad social”, apuntó el Ministro y, concluyendo, insistió en que se analizará caso por caso.

“Espero que haya un fin de año en paz. La violencia no es solución para ningún conflicto”, sentenció.