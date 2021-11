El intendente santafesino que llegó a prometer $59 mil por un voto fue reelecto con el 57%

El accionar generó repudio. Juan Manuel Caudana, el intendente de Santa Clara de Buena Vista, una pequeña localidad de Santa Fe, ofreció miles de pesos a una persona para que lo votara. Finalmente, este domingo fue reelecto con casi el 60% de los votos.

El viernes pasado el Tribunal Electoral confirmó su candidatura pese al pedido del procurador de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Barraguirre, de que se lo excluya del proceso eleccionario. Sin embargo el 14 de noviembre Caudana logró la reelección con el 57,4% de los votos, dejando en segundo lugar a Antonio Lescano del Movimiento de Afirmación Comunitaria, quien se quedó con el 24%.

En un audio que se viralizó dos semanas antes de los comicios se lo escucha al intendente decirle a un tercero que le envíe una fotografía de su voto a cambio de una suma de dinero: “Sacame foto del voto, porque si no, porque si perdemos te vas a poder llevar nomás los 10 mil pesos porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y política, así que bueno... Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda”.

En el mismo mensaje le explica que “todavía no transfirieron una parte de los recursos” pero que “lo van a hacer”. Continúa comentando que entre el 14 y el 16 de noviembre le entregarían “alrededor de 10 mil pesos” y en diciembre, “si vienen las partidas te agregan los otros para los 59″. “Así que bueno, el martes vení que te van a dar la plata”, completa el jefe comunal de la localidad ubicada en el sudoeste del departamento Las Colonias.

El audio circuló mientras a nivel nacional se debatía sobre “el plan platita”, en relación a la estrategia que fijó el gobierno nacional para promover el consumo y la asistencia estatal con la mira puesta en revertir el resultado de las PASO.

Tras viralizarse su mensaje, Caudana intentó justificar lo sucedido a través de sus redes sociales. “Quiero aclarar sobre el audio que circula sobre ayudas a personas que necesitan ser asistidos por hijos enfermos, viviendas precarias, hacinamiento; etc. El Ministerio de Bienestar Social envía recursos desde hace varios meses y son manejados por la asistente social y solo les explico que si no somos gobierno, lógico que esto se termina”, explicó en Facebook.

“Nosotros lo repartimos, no nos hacemos departamentos, casas ostentosas ni adueñarnos de terrenos, etc. Lo damos entre los que más necesitan”, agregó.

En ese sentido y en una segunda publicación, el jefe comunal apuntó a otras personas que serían de la oposición: “Aparte quiero ganar las elecciones. Estos dos candidatos estuvieron en la función pública y sabemos lo que hicieron. Por el bien de mis hijos y las generaciones futuras no aparezcan nunca más”. “Mi único error fue atender a una mala persona que integra una lista opositora. Todos me conocen, quien necesitó de Caudana siempre estuvo”, enfatizó.

En otra insólita justificación, manifestó: “Me equivoqué mal. Son errores que uno comete a través del cansancio. Aparte, vengo de un post-COVID, de una operación, el cansancio de atender la comuna.... Mi asistente social se fue a Australia y mi secretaria privada tuvo cáncer de mama, no vino por un año”, ensayó. “Todo eso se plasma en que cometemos errores”, se excusó.

Luego Caudana habló públicamente y apuntó contra la persona a la que habría sobornado para acceder a un beneficio social. Incluso lo acusó de haber vendido esos audios “por 50 mil pesos”. “Esa persona la conozco, me torturaba. Es una persona que si le damos las cosas para trabajar las vende. Si le damos para arreglar el baño, no te lo va a hacer”, explicó en diálogo por radio La Red.

“Me equivoqué. La única manera de sacarme de encima a la persona era decirle eso, porque era integrante de la lista opositora. Nunca compré un voto”, insistió.

En ese marco, justificó el pago de los 10 mil pesos para el destinatario de la grabación porque la asistencia social “no se la podemos negar”, y aclaró que ese tipo de ayuda sale “de mis recursos” porque “está jubilado” y “no cobra sueldo”. Acerca del resto de los montos comprometidos, el jefe comunal aseguró: “No le dimos nada, ni un peso. Lo conocemos, te lo juro por la vida de mis cinco hijos”.

El dirigente intentó minimizar el hecho al recordar otros casos de presunta corrupción en la misma localidad de Santa Fe, al acusar a gestiones anteriores de clientelismo, aunque aclaró que no hizo ninguna denuncia. “¿Qué voy a denunciar? ¿Qué eran transferencias para la gente pobre? No lo denuncié porque no sabía que era ilegal”, resumió.

Pese a las repercusiones por el escándalo, Caudana había manifestado que no pensaba renunciar en su cargo. “Si el pueblo me vota, ¿por qué voy a renunciar? Soy una persona que trabaja con una comuna sin deudas, equilibrada y con un montón de obras conseguidas en estos últimos seis meses de mi gestión”, concluyó. Este domingo logró ser reelecto con un contundente respaldo popular.

Desde la oposición anticiparon acciones judiciales para que se investigue el comportamiento del jefe comunal de Santa Clara de Buena Vista. La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Lucila Lehmann, denunció penalmente hoy a Caudana por incumplimiento del Artículo 139 del Código Electoral Nacional, el cual establece que “se penará con prisión de uno a tres años a quien con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio, o compeliere a un elector a votar de manera determinada” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El jefe comunal del Frente de Todos negó las denuncias en su contra. Según informó Aire de Santa Fe, negó la veracidad y autenticidad de los hechos que se le imputan y rechazó los audios como prueba entendiendo que son “de carácter confidencial”.

Sin embargo, para el procurador de la Corte, los audios adjuntos “fueron públicos, no correspondencia privada”. “Son manifestaciones de carácter político ­institucional acerca del proceso electoral mismo, de cómo concibe la democracia el Sr. Presidente Comunal, de cómo se constituye la autoridad y el gobierno locales y de los medios (legítimos o no) que se pueden emplear para obtener el triunfo en su comunidad política: están lejos de ser confidenciales”, argumentó Barraguirre.

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, Caudana cruzó al procurador: “Que venga e investigue. No temo que sea impugnado el resultado, que vengan y pregunten cuántos votos compré”.

