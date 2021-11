Milei dijo que echó del Luna Park al custodio que amagó con sacar un arma

El diputado electo por La Libertad Avanza Javier Milei se refirió este lunes al polémico episodio que se generó en su búnker -ubicado en el Luna Park- cuando un custodio amagó con sacar un arma para frenar a un militante que intentaba subirse al escenario mientras hablaba Victoria Villarruel, también electa este domingo.

“Me enteré más tarde, nosotros rechazamos y condenamos enfáticamente el accionar de esa persona, fue desplazada automáticamente, fue quitada del equipo de seguridad y además se lo echó del propio estadio”, sostuvo el economista por radio Metro.

Además, en declaraciones a Radio Con Vos manifestó: “Lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros desde La Libertad Avanza repudiamos y condenamos fuertemente el acto que ocurrió”.

“Una persona estaba tratando de saltar el vallado, se había trepado al vallado. Y ante esa situación que daba la sensación de ser amenazante, esta persona que trabajaba en el equipo de seguridad, corrió tratando de evitar que esa persona ingresara al escenario, pero lo hizo con métodos que nosotros no avalamos”, agregó sobre el episodio que generó un fuerte repudio en las redes.

Por otra parte, Milei aseguró que en el Congreso no votará un Presupuesto “que contenga un déficit. No va a ser avalado por nuestra parte por que básicamente es inmoral, porque si tenes déficit lo tenes que financiar”. “En ese contexto, nosotros no vamos a avalar ningún proyecto con déficit que castiga al sector privado”, sumó.

“Yo creo que la política le debe a los argentinos un reordenamiento político desde lo ideológico”, expresó en otro tramo de la entrevista con radio Metro y añadió: “Mi crecimiento lo adhieren al fascismo porque es una forma de poner una etiqueta rápida y tratar de descalificar a una expresión que propone todo lo contrario, eso es socialismo, es una de las vertientes socialistas”.

Parlamentario.com