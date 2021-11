Aníbal Fernández no aceptó la derrota: “El triunfo lo elegimos nosotros”

En sintonía con el festejo al que llamó el presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, también hizo un análisis de “triunfo” sobre la derrota del Frente de Todos a nivel nacional en las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

“Déjennos elegir el triunfo. Si quiero hacer autocrítica, la hago para mí… No rompe platos en el que no los lava: lavamos muchos platos, rompemos muchos platos”, declaró el funcionario este lunes, en diálogo con la prensa.

“Si vamos a festejar nosotros, el triunfo lo elegimos nosotros”, lanzó Aníbal, fiel a su estilo polémico.

“Creo que mucha gente nuestra no fue a votar porque entendió que nuestra lista no tenía atractivo”, comentó el funcionario, a la vez que reflexionó sobre el mensaje “festivo” del Presidente en el búnker de Frente de Todos: “No sé si era festivo, pero por lo menos no estaba triste. Los resultados se ven a la vista”.

Según el 98,94% de las mesas escrutadas en la categoría diputados, Juntos por el Cambio lidera a nivel país con el 42,18%, mientras que el Frente de Todos saca 33,87%. En distritos del país como CABA, Córdoba y Mendoza, JxC obtuvo diferencias que rondaron 25 puntos con el segundo lugar.

Los Andes