La veda comenzó sin peleas entre pegatineros

Por Aries, Velardez señaló que son 504 las escuelas habilitadas, por lo que se dispuso dos efectivos para cada institución y controlen que no haya actividad política, encuestas en boca de urna, ni cartelería.

Resalta que el trabajo fuerte empieza a las 20 con el cese de actividades que concentren cantidades de personas.

Agregó que 2.500 efectivos fueron destinados a recorrer los barrios.

Al mismo tiempo, precisa que todas las dependencias policiales tienen talonarios para expender constancia de no votación por encontrarse lejos de los domicilios.

En este sentido, afirma que no se registraron incidentes entre pegatineros y la conducta de las personas no ha diez desfavorable con la intervención policial.





Velardez sostuvo que el sábado a partir de las 20 controlarán que no haya actividades al aire libre, ni espectáculos, mientras a las 23:30 se realizará un operativo especial para supervisar que negocios no vendan bebidas alcohólicas.