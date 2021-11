Larreta: “Un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción”

En medio de la indignación social por el brutal crimen del kiosquero en Ramos Mejía a manos de un hombre de 30 años y una menor de 15, Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la baja de la edad de imputabilidad, un fuerte reclamo desde hace varios años de un sector de la política que pide penas más fuertes para los menores que delinquen.

A raíz de esto, el jefe de Gobierno porteño planteó que “lo más importante es el cambio en el Código de Procedimiento Penal, que lo que permite las excarcelaciones, que hace eternos los juicios” pero también aseguró que “no puede ser que no sea punible” un chico de 16 años que comete un crimen.

“Con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible”, afirmó Larreta en diálogo en radio Metro.

Asimismo, consultado por la frase de José Luis Espert, quien dijo que había que “transformar en queso gruyere a un par de delincuentes”, el funcionario la calificó de “simplificaciones efectistas” y advirtió que “el tema de la inseguridad es muy complejo”. “En la ciudad de Buenos Aires bajamos todos los delitos, se puede. No es con un título de diario”.

En el comienzo de la entrevista, el alcalde porteño se refirió a las elecciones legislativas del próximo domingo y se mostró muy optimista con los resultados: “Sentimos que viene bien para nosotros, no hay razones para que la gente cambie el voto. La gente está harta de la inseguridad -hoy peor-, la inflación, no se consigue laburo, los chicos estuvieron casi todo el año sin clase. No veo razones para que cambie el voto. A la gente no la compras con la platita en el bolsillo, es una falta de respeto eso, pensar que van a cambiar el voto por una heladera o un viaje de egresados”.

Puntualmente sobre la cuestión económica y la experiencia de Cambiemos en el poder, sostuvo que “la situación en la Argentina existe hace 70 años” y recordó que en su espacio se han hecho autocríticas al respecto: “Tenemos que intentar algo distinto de lo que venimos haciendo hace 50 años. Es un problema más político que económico. Si no terminamos con la grieta, que todo pareciera que es a vida o muerte, que el adversario es un enemigo, tenemos que terminar con eso y buscar un consenso para tener un plan que lo podamos sostener en el tiempo. Cada presidente es más un fundador que un presidente, no hay manera de construir así”.

En sintonía con esto, adelantó que en 2023 el candidato a presidente de la oposición se va a dirimir en internas: “Sea quien sea el candidato, lo va a elegir la gente a través de una PASO como eligió en 17 provincias en esta elección. Para 2023 va a ser lo mismo, para el cargo de presidente y otros. Fue democrático. Después de las PASO se unieron todas las fuerzas. No hay nombres, en mi caso falta mucho. En el caso de otros nadie lanzó una candidatura. Pero quien quiera presentarse, vamos a ir a una PASO”.

Larreta también fue consultado por su frase con respecto a ir en contra de lo monopolios para controlar la inflación: “No hay una solución mágica. Se requiere tener un plan. Hoy no tenemos plan económico. Necesitamos previsibilidad en el tiempo, ver cómo hacemos para desarrollar las regiones del país para producir más. Aumentando la oferta bajan los precios. Necesitamos exportar más. Prohibir la exportación de carne es una locura, habría que duplicarla para generar más laburo. Dentro de eso, promover la competencia claramente te pone un techo al aumento de los precios. No soy un experto para hablar de sectores en particular. En términos conceptuales, promover la competencia mejora los precios”.

Infobae