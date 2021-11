El Partido Felicidad acusa aprietes: “Quieren que nos bajemos”

En la cuenta regresiva para las elecciones generales del 14 de noviembre, María Laura “Coty” Thomas, candidata a diputada nacional por Salta del Partido Felicidad, calentó el escenario electoral. La dirigente realizó una fuerte declaración y dijo que hubo aprietes de parte de algunos sectores. “Quieren que nos bajemos”, aseguró. Además, destacó que su espacio político representa la renovación.

En Hablemos de Política, por Aries, Thomas sostuvo que hay presión de parte del Gobierno provincial hacia los intendentes para que apoyen la candidatura de Emiliano Estrada. En este marco, también señaló que hay dirigentes que representan a la Provincia que “están trabajando para las candidaturas de Carlos Zapata y Durand Cornejo”.

“Nosotros venimos a representar la renovación en la política”, apuntó y explicó que hay candidatos que van cambiando de función y dicen que van a solucionar las problemáticas de Salta “cuando en todos estos años no lo han hecho”.

Seguidamente, reveló que el Partido Felicidad tiene buena relación con el Gobierno nacional y con dirigentes del oficialismo a nivel nacional. Sin embargo, contó que el espacio recibió aprietes por parte de algunos sectores. “Quieren que nos bajemos porque hay algunos intereses de por medio. Quizás el Gobierno provincial, apretando a los intendentes y cuidando sus cajas y sus negocios, se comporta de esta forma”, agregó.

Por otro lado, dijo que observaron en la Capital salteña que en los carteles alusivos a las candidaturas de Emiliano Estrada y Pamela Calletti “está el sol, pero no está el nombre del Frente de Todos”. “En algunos lugares del interior hasta niegan ser parte de un frente, lo he escuchado y lo he visto”, comentó.

También realizó una severa crítica La Cámpora, espacio que integra el Frente de Todos en Salta, porque “han castigado a instituciones importantes como el Pami y la Anses”. “Me he sentado con algunos dirigentes y directores de esto organismos y no han dado soluciones, entonces, decir que ahora tienen ganas o la fuerza para cambiar estas cuestiones, no lo vi en todo este tiempo y no creo que lo pueda ver más adelante tampoco”, finalizó.