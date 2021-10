Chibán: “La gestión de Pulleiro se caía sola al igual que la de otros ministros”

El diputado provincial también cuestionó que el gobernador no ha mostrado un proyecto serio y afirma que en Salta hay debacle institucional

El diputado provincial, Héctor Chibán, opinó acerca de la salida de Juan Manuel Pulleiro del Ministerio de Seguridad. “La gestión de Pulleiro se caía sola al igual que la de otros ministros”, aseguró el legislador, quien además cuestionó la baja calidad institucional que hay en Salta.

“Creo que era una cuestión que estaba al caer en cualquier momento, porque evidentemente la gestión de Pulleiro se caía sola, al igual que otras gestiones de otros ministros”, dijo Chibán en Hablemos de Política, por Aries, al opinar acerca de la salida de Juan Manuel Pulleiro del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Por otro lado, se diferenció del gobernador, Gustavo Sáenz, quien dijo que los salteños tienen en claro el modelo y visión de provincia que lleva adelante su Gobierno. “No le veo al Gobierno visión alguna en ninguna de las materias: ni Educación; ni en Salud; ni en Seguridad; ni en Economía; ni en ninguna de las áreas”, agregó.

Además, opinó que Salta “hace rato” no tiene un modelo político serio y señaló que Sáenz entiende que un modelo de provincia se agota en las obras. Según Chibán, Salta entró en un espiral de debacle institucional “realmente gravísimo”.

Seguidamente, comentó que el enroque que hicieron - hace unos años - cuando Pablo López Viñals pasó a la Corte de Justicia y Abel Cornejo a la Procuración General "no estuvo bien", porque no son jugadores de fútbol que pasan de un club a otro. “Esto muestra la debacle institucional, la baja calidad institucional que tiene esta provincia, que no es de ahora y que cada vez es peor. La calidad hace al progreso y esto nos cuesta entender”, finalizó.