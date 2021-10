Felipe Biella: “La pandemia reveló el lamentable estado de la salud pública”

“Una de las peores realidades que desnudó la pandemia fue el deterioro profundo del sistema de salud pública. Y el departamento de Anta no es la excepción: no tienen terapia intensiva, no se pueden realizar cirugías de mediana o alta complejidad y el personal sanitario no percibe ni de cerca el sueldo que se merece”, destacó Biella en diálogo con la prensa local.

En esa línea, se comprometió a trabajar duro desde el Congreso “para que se invierta en infraestructura y para que los trabajadores que le pusieron el cuerpo a la pandemia cobren un salario digno”.

El candidato a diputado nacional continuará su campaña esta semana en el norte provincial, visitando las localidades de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.