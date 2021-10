Un baldío al lado de un colegio se convirtió en aguantadero y esperan respuesta del municipio

Por Aries, el representante del colegio Santo Tomás de Aquino (Sarmiento al 700), Ramiro Torres, manifestó su preocupación ya que temen por la seguridad de los alumnos, cuyas edades van 4 a 17 años y además el lugar es un foco de dengue y alimañas.

Cuenta que a veces los niños llegan a la institución, y del baldío salen personas que pasan la noche, pese a ser un terreno privado que está a la venta y fue multado por la municipalidad.

Asegura que todos los años es una lucha pedir al municipio que limpien, algo que finalmente concretan pero no con la constancia que requiere la situación, sobre todo para evitar la proliferación de larvas de dengue.

Otra situación particular es que no saben a quién denunciar porque la inmobiliaria que tiene el terreno a la venta no brinda información sobre quién es el propietario.

Como si esto fuera poco, comprobaron que el lugar está a nombre de una sociedad con domicilio en Jujuy que no existe.

Mientras tanto se preguntan a quién multa la Municipalidad de Salta y espera que se tomen medidas ante la situación.