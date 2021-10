Tensión en intento de desalojo a vendedores de la San Martín: “Bettina me pidió el voto y dijo que nos iba a dejar trabajar”

Cuando llegaron los efectivos policiales y los municipales, los vendedores arrojaron sus frutas en la Avenida San Martín y luego se las arrojaron a los funcionarios.

Los vendedores cortaron la circulación en esa calle y responsabilizaron de la situación a la intendenta Bettina Romero, quien dicen que les pidió el voto y se comprometió a dejarlas trabajar en la zona porque eran mujeres.

“Queremos que el Gobierno de trabajo, no queremos vivir del Gobierno. Sila señora Bettina no entiende eso, entonces no está apta para estar allá. Que no se olvide que nosotros la hemos puesto ahí arriba. Si ella se olvidó, nosotros le vamos a hacer recordar. Si no está apta, que se vaya”, expresó por Aries, una de las trabajadoras.