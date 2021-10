“Todo lo que se haga en el Norte no va a alcanzar para cubrir las necesidades”

Por Aries, el senador por el departamento San Martín, Manuel Pailler, afirmó que aunque desde el Ejecutivo Provincial se anunciaron obras en todos los municipios, “muchas veces la oferta no satisface la demanda”.

“En el norte venimos muy retrasados con la obra pública, así que todo lo que se haga no va a alcanzar a cubrir a cubrir las necesidades”, explicó el legislador.

Pailler se refirió a las reuniones que mantuvieron los senadores con el presidente del directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado, y con el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Humberto Saravia, y sostuvo que los legisladores no están conforme con lo expuesto durante ambos informes.

Señaló que en el Norte provincial el problema del agua es “muy serio” y cuestionó que la respuesta de Aguas del Norte haya sido “que están elaborando un plan de obras”. “Yo creo que después de casi dos años ya tenía que estar elaborado y tendría que estar en ejecución el plan de obras”, aseguró.

“Aguas del Norte se creó en el 2009 y se había prometido hasta el 2019, que fue la gestión del gobierno anterior, una inversión en el Departamento San Martín de $100 millones por año, o sea que iba a ser un total de $1000 millones. Eso no se cumplió en absoluto. No hubo obras, no hubo nada y por eso es el déficit que tenemos, tanto en la provisión de agua como de las redes cloacales”, explicó.

Con respecto a la provisión de energía eléctrica, el senador dijo que “todavía no se han concluido las obras que cierran el anillo en el Norte, por eso es que estamos expuestos a permanentes cortes”.

“En las obras de infraestructura de agua, cloaca y redes eléctricas todavía nos está faltando mucho pero se está trabajando” consideró y agregó que “se calcula que va a llegar la ejecución presupuestaria a fines de este año, a un 50% y el resto, por supuesto, se realizará en el año siguiente”.