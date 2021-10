Puestera del Parque San Martín: “No nos pueden sacar el pan de la boca”

El homicidio de Nahuel Vilte ocurrido el fin de semana despertó la reacción de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y las autoridades determinaron sacar a los vendedores y puesteros del Parque San Martín. Una mujer que trabaja allí hace 20 años, Irene Quipildor, dijo que no se va a retirar porque es su única fuente de ingresos. “No nos pueden sacar el pan de la boca, nos cagamos de hambre un año”, señaló.

En el Foso de los Leones, por Aries, Quipildor explicó que les habían dado la noticia que no van a poder trabajar más en el Parque San Martín, luego de lo que ocurrió el sábado por la noche, cuando Nahuel Vilte fue brutalmente atacado con un cuchillo en medio de una trifulca entre puesteros. “Yo estoy aquí hace más de 20 años, sabemos lo que es la lluvia, el viento y todo, pero no nos pueden sacar el pan de la boca. No sé si Bettina sabe, pero estuvimos un año encerrados y nos cagamos de hambre ese año”, contó la mujer.

Además, indicó que la Municipalidad nunca les quiso dar un permiso para trabajar en el lugar, pero que igualmente respetaron que están allí hace mucho tiempo. “A mí no me cobraron ni 10 centavos, nosotros queremos trabajar, no estamos robando”, agregó.

“Nosotros no nos vamos a retirar”, aseguró y añadió que desde temprano informaron que la Policía se iba a acercar con camiones para sacarlos, por lo que sucedió con Nahuel Vilte. “Nosotros necesitamos trabajar. ¿Qué les doy de comer a mis hijos? ¿La Municipalidad me va a dar de comer toda la semana?”, cerró.