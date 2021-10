Se implementará en Salta un nuevo programa de UNICEF

La secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales, Constanza Figueroa, y el coordinador de Relaciones Internacionales e Institucionales, Juan Paredes, se reunieron con la Oficial de Política Social de UNICEF Fernanda Paredes para avanzar con una nueva etapa de cooperación que tiene el organismo para Salta en temas de niñez y adolescencia.

Esta fase que se inicia incluye a municipios seleccionados según la tasa de vulnerabilidad infantil. En este sentido los funcionarios avanzaron en el armado de una planificación para el Lanzamiento de un Nuevo Programa que será presentado ante el Gobernador y los intendentes de los municipios en los cuáles es prioritario trabajar sobre la temática en el marco del convenio firmado entre Argentina y UNICEF para el periodo 2021/2025.

Al respecto Constanza Figueroa resaltó que “niños y jóvenes se encuentran muchas veces en condiciones de extrema vulnerabilidad. Para la construcción de un futuro con ciudadanos en condiciones más equitativas es fundamental trabajar hoy en este colectivo. En Salta, vamos a trabajar junto a UNICEF para que, empezando por el fortalecimiento de los actores locales, podamos cooperar para proteger y preservar a los y las salteñas más jóvenes”.

UNICEF sostiene que la vulnerabilidad está relacionada con causas externas ( mercado de trabajo, recortes en los recursos de protección social, inseguridad, deterioro ambiental, clima social, etc.), pero también con la apreciación e interiorización subjetiva de la propia vulnerabilidad (incertidumbre, miedo, sensación de inseguridad, pérdida de autoestima, etc.). Teniendo en cuenta esta doble dimensión, no sólo crece el número de personas que son vulnerables porque experimentan el deterioro de sus condiciones materiales de vida; también crece su sentimiento de vulnerabilidad e indefensión ante amenazas presentes y futuras (desempleo futuro, falta futura de pensiones, falta de recursos médicos.) Dentro de los colectivos más vulnerables se encuentra el conformado por los niños y niñas y es por ello que es necesario poner en práctica políticas de Estado que apunten a protegerlos.