Producción de Gas: Del Pla pidió a los diputados que traten de no vender humo

Durante el tratamiento del Proyecto de Ley para la adhesión al Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 892/2020 que aprueba el “Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino – Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024”, el legislador señaló que “se han aplicado varios de estos planes pero la producción de gas de Salta no hace más que caer hace más de una década y la desinversión es completa”.

“Estamos en la etapa senil de la Cuenca Noroeste de producción de hidrocarburos. No hay inversiones y no las va a haber por este plan”, dijo el diputado en referencia al proyecto de ley autoría de Lino Yonar.

“Le escuché decir al autor que tenemos que adherirnos porque hay que adherirse al decreto, lo que no le escuché decir es cuánto más gas se va a producir como resultado de esta adhesión. No pudo presentar ninguna cifra y no creo que la pueda presentar porque no hay tal cosa”, afirmó Del Pla.

“Hay que tratar de no vender humo porque con asuntos tan importantes como el trabajo de los vecinos del Norte de Salta, de los más castigados por la desocupación, la miseria social, la falta de acceso al agua no hay que joder. Son cosas muy delicadas como para que se presente falsamente lo que no es”, concluyó.