Manteros siguen ganando terreno: desembarcan en el Monumento a Güemes

“Primero fue los fines de semana, se fueron instalando tímidamente para ver qué pasaba”, relató – por Aries – Marcelo, vecino de la zona del Monumento a Güemes.

Explicó que, ante la situación, automáticamente intentó comunicarse con la Municipalidad pero no tuvo éxito; al ser fin de semana, dijo, creyó que no estaban trabajando. Pasaron varios días y la cantidad de vendedores aumentaba paulatinamente y ya no solo los fines de semana.

“Esta es una zona turística, debe estar lo más prolija posible. Resulta que ahora hay manteros en las escalinatas y en la vereda”, señaló indignado el vecino y aclaró que, de hecho, en esa zona suelen instalarse artesanos del interior provincial; “con ellos no tenemos problemas, ellos limpian una vez que terminan su jornada, es gente que trabaja aquí hace muchos años. Los manteros no, dejan todo sucio”, añadió.

A lo descripto se suma que también el espacio está siendo utilizado por casas rodantes que, muchas de ellas, llevan instaladas a los pies del Monumento varias semanas.

“Eso no lo puedo entender, es como si el camping estuviese cerrado. Esta gente no debe tener agua ni baño. No sé, la verdad que la Municipalidad está como ciega y sorda”, sentenció Marcelo.