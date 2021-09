Aguas del Norte desconoció como usuarios a vecinos que reclaman por el servicio

Ante el reclamo de vecinos de barrio ampliación 14 de Mayo (Círculo Policial) y el anuncio de cortes de calles para las próximas horas, Aguas del Norte informó que el pedido corresponde a un loteo irregular que aún no se normalizó.

“Aguas del Norte aclara que el reclamo de vecinos del llamado barrio ampliación 14 de Mayo no corresponde a usuarios de la empresa si no que se trata de un loteo privado e irregular que no cumplimenta con las obras necesarias para contar con el servicio”, publicó la empresa de mayoría accionaria estatal.

En tal sentido, informaron que se trata de un reclamo que los compradores vienen realizando desde el 2020 al loteador privado de quien adquirieron los terrenos.

A través de una nota ingresada en Aguas del Norte, por la Cooperativa de Turismo, Consumo y Vivienda Dr. Arturo H. Illia Lda, con fecha 9 de agosto del corriente año, se solicitó la colaboración de la empresa para concluir con la instalación de un pozo.

En este sentido, técnicos de la compañía realizaron un estudio sobre el estado de las obras y fuentes de abastecimiento existentes en la zona de Barrio Los Eucaliptos, 14 de Mayo y Circulo Oficial de Policías de Salta (o ampliación 14 de Mayo).

Indicaron que desde la empresa se ofreció ayuda para poner operativo el pozo necesario, previo cumplimiento de las obras necesarias por parte de la Cooperativa que administra el loteo las que, a la fecha, siguen sin concretarse.

Para poder concretar la ejecución de las obras se informó a los responsables del Loteo que deberán cumplir una serie de requisitos técnicos, los cuales aún no fueron cumplimentados, lo que impide avanzar en el acuerdo.

“Desde Aguas del Norte hay predisposición para colaborar con el inconveniente, aun tratándose de una zona en la que no se presta el servicio. Pero para hacerlo se deben concluir las obras previas a cargo del loteador”, plantearon en un comunicado.

Además, indicaron que los vecinos pueden consultar la situación de los loteos donde quieren comprar ingresando al sitio web de la empresa: https://www.aguasdelnortesalta.com.ar/ para verificar los que cuentan con factibilidad de servicios.