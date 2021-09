Juan Manzur: “Ojalá que Dios nos ayude porque realmente nos hace falta”

Como ha sucedido recientemente con otros anuncios de Gobierno, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue el funcionario de más alto rango en participar de la conferencia de prensa en la que se anunció el nuevo régimen de jubilación anticipada.

Su protagonismo responde a una estrategia de corrimiento de Alberto Fernández de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Los detalles del plan, que le permitirán a los desocupados con 30 años de aportes jubilarse antes de cumplir la edad requerida por la ley, fueron informados por la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

Manzur tuvo a su cargo el cierre del encuentro. Durante su discurso, recordó las reformas en el sistema jubilatorio que se iniciaron en la presidencia de Néstor Kirchner y resaltó que quien fuera jefe de Gabinete de aquella administración hoy es presidente de la Nación y promueve decisiones con la misma orientación.

El final del discurso incluyó una frase que no pasó inadvertida. “Recién una señora que pasó me miraba y me decía “que Dios lo ayude”... y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público: ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito, porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene”, planteó.

El anuncio

La Jubilación Anticipada alcanzará a hombres de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años, a quienes garantizará la cobertura social y el 80 por ciento del haber que le corresponda, detalló el Gobierno a través de un comunicado.

Una vez alcanzada la edad jubilatoria requerida (60 años las mujeres y 65 años los hombres) estas personas pasarán a percibir el 100 por ciento del haber de forma automática.

Con esta medida, la Anses prevé que entre 20.000 y 30.000 ciudadanos puedan jubilarse en 2021, con un haber promedio de 50.000 pesos.

Según una proyección realizada por el organismo, el 85 por ciento de los beneficiarios son varones que se desempeñaron, mayormente, como trabajadores industriales, sector que “sufrió una gran caída en el empleo durante el período 2016-2019″, remarcó el comunicado oficial.