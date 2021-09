Libreros del Parque San Martín temen por sus puestos de trabajo

Por Aries, Teresa, librera del Parque San Martín, informó que hace dos semanas sufrieron un episodio bastante llamativo porque les cerraron las rejas del espacio donde se encuentran los puestos sin explicación mediante.

“El hombre encargado de la tarea solo nos dijo que eran órdenes del Secretario de Obras Públicas. Yo le dije que me iba a encadenar si no abrían y tuvo que abrir”, sostuvo la mujer.

En tanto, recordó que bajo la intendencia de Miguel Isa les entregaron los puestos en los que hoy trabajan, con el compromiso de pagar un alquiler de – aproximadamente - $15.000 anuales.

“Después nunca más vino nadie a controlar”, apuntó Teresa y finalizó: “Nos da miedo. Si uno no paga el alquiler lo sacan de su casa. Aquí no es que uno no quiera pagar, sino que la Municipalidad no quiere cobrarnos”.

