Así fue la vuelta de Los Rolling Stones a los escenarios tras la muerte de Charlie

Puntapié inicial para la esperadísima gira que comenzaron los Rolling Stones, y que tuvo su primera fecha en St. Louis, Estados Unidos. La icónica banda retomó el denominado No Filter Tour, a lo largo de una noche en la que repasaron varios de sus himnos, y en el marco de un show masivo en el que Charlie Watts estuvo muy presente.

La pieza elegida para abrir la noche fue “Street Fighting Man”, a la que le siguió “It´s Only Rock and Roll”, un verdadero clásico del grupo. Durante la velada, en la que sonaron casi veinte canciones, se destacó como una pequeña sorpresa la inclusión de “19th Nervous Breakdown”, un tema de 1966 que los Stones no tocaban en vivo desde hacía mucho tiempo.

La muerte de Charlie Watts, ocurrida el pasado 24 de agosto, impactó profundamente en el grupo, y Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood mostraron la emoción que les significaba la ausencia de su baterista. En muchos momentos del recital, el recuerdo del músico estuvo presente, y Jagger quiso tomarse unos minutos para dedicarle el show. En ese momento, y tomado de la mano de Richards, el cantante habló de la emoción que le significó comenzar una gira, sin esa pieza tan esencial para el funcionamiento de la banda. Sin embargo, el clima de alegría y felicidad por regresar a los escenarios luego del parate obligatorio que implicó la actual pandemia, no dejó de ser un motivo de festejo.

Una fanática argentina de los Rolling Stones, Débora, que tuvo la posibilidad de estar presente en el recital, le explicó: “Gracias a la dimensión del escenario, un poco más bajo que el de las últimas giras, se logró otra conexión con el público. No fue un show íntimo, pero la verdad es que se disfrutó mucho más, porque hubo más llegada, y la conexión entre Richards y Jagger fue impecable. Creo que están en un momento bastante relajado, y se les nota el amor después de tantos años de estar juntos”.

