Jubilados podrán acceder a créditos de $300.000 para comprar computadoras

Frente a la posible llegada de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4), los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social ( Anses) podrán complementar este programa con el Plan Mi Compu.

El Banco Nación creó el Plan Mi Compu "dirigido a aquellos jubilados y pensionados de Anses que deseen adquirir equipos de primera tecnología, con la mejor financiación".

De esta forma, ofrecen un sistema de créditos de hasta 300.000 pesos con un plan de pagos de hasta 40 cuotas. Por otro lado, el préstamo deberá respetar hasta un 30% de los ingresos netos de quien lo solicita.

Los pagos de las cuotas se descuentan del haber jubilatorio. Sin embargo, el solicitante puede realizar una cancelación anticipada de las mismas.



¿Quiénes pueden solicitar el Plan Mi Compu?

Este beneficio está dirigido únicamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), perteneciente a Anses. Es decir que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación Universal por Embarazo (AUE) quedan excluidos de este programa del Banco Nación.

Modelos del Plan Mi Compu

La página oficial del Banco Nación ofrece un catálogo con los modelos disponibles, los cuales se pueden ver en el siguiente link: bnajubilados.tiendaexo.com/

Algunas de las opciones son:

Tablet EXO WAVE I101

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/M37 + Mochila Solar EXO Energy

Notebook EXO Smart MCF-CN49/M37/L37

PC EXO Ready Triton MCF D90

PC EXO Ready Triton D90

All In One EXO Style C2-A88/X4

Notebook EXO Smart ST83/S3/XQ3C



Requisitos del Plan Mi Compu

Para realizar el trámite se debe presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del mismo.

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSES.

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

Último resumen de la tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo (a título de ejemplo: luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.), a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

¿Cómo pedir el Plan Mi Compu?

Los pasos para solicitar el Plan Mi compu son: