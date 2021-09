Coronavirus: “Es precipitado hablar de la apertura de boliches en Salta”

Hace unos días, desde el COE provincial se deslizó la posibilidad de avanzar en la flexibilización de la nocturnidad con la apertura de los boliches. Sin embargo, el gerente del hospital San Bernardo, Pablo Salomón, prefirió ser cauto al opinar del tema. “Es precipitado hablar de la apertura de los boliches en Salta”, dijo el médico y se mostró preocupado por la aparición de la variante Mu.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, Pablo Salomón dijo que se debería cambiar la manera de informar acerca de los casos de coronavirus que se registran en Salta. “No estoy de acuerdo con los casos diarios, es más representativo sacar los promedios semanales”, dijo el médico y también señaló que tener estos promedios semanales permite graficar datos más certeros sobre la curva de contagios.

Por otro lado, fue consultado sobre la posibilidad de avanzar con la apertura de los boliches y tuvo una opinión a contramano de esa idea. “Es precipitado hablar de la apertura de boliches, no digo que estoy o no de acuerdo, pero acá hay una cepa nueva – la cepa Mu – y estamos esperando la Delta”, añadió.

Al respecto de la variante Mu que se registró en un paciente de Salta, Salomón sostuvo que no hay un estudio científico que otorgue datos fehacientes acerca de la misma. “Se habla de mutaciones; se habla de que la vacuna no nos cubre como con las cepas previas, pero no hay un estudio científico certero para poder opinar de todo esto”, sostuvo.

Finalmente, Pablo Salomón explicó: “Hay que esperar su comportamiento, esperemos que no replique en nuestra provincia, hasta ahora hay un solo caso que se registró la semana pasada y hay que ver el comportamiento de esto”.