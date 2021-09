Víctima de intento de femicidio denunció abandono estatal

Por Aries, Marina Cruz advirtió que la Justicia ni el Polo Integral de las Mujeres han atendido su situación. Se trata de una joven madre de tres niños que no encuentra lugar donde establecerse ni trabajo fijo y que, para colmo de males, vive acosada por la presencia de su agresor.

“El año pasado nos fuimos a trabajar afuera de la provincia. Yo ya venía sufriendo violencia pero era la única manera de generar algo de dinero”, sostuvo la mujer y continuó: “La situación llegó al límite cuando intentó asesinarme a finales del año pasado. Estuve varios días internada”.

Ya separada del padre los niños e intervención judicial mediante, el acoso no cesó y hoy enciende las alarmas que el hombre ha regresado a suelo salteño.

“Yo di aviso a la Justicia, pero no me quieren dar ni siquiera el botón antipánico. Me dijeron que, si lo veía, tenía que llamar al 911”, explicó Marina y advirtió lo incongruente de la medida ya que un ataque fortuito de su agresor podría costale la vida. “Las víctimas de violencia de género son solo números para el Gobierno. Las mujeres estamos completamente desprotegidas”, sentenció.