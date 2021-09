Efectivamente, los llamados Docentes Autoconvocados –que tienen varias líneas internas- llaman a la decisión tomada el jueves en una asamblea provincial una suspensión de la medida de fuerza; mantienen el estado de alerta y movilización y la expectativa de una nueva convocatoria al diálogo para el 17 de septiembre para encarar negociaciones paritarias con su participación.

Las dos próximas semanas tienen su particularidad: atraviesa la principal celebración religiosa de la Provincia. Si bien no alcanzará los ribetes que solía tener antes de la pandemia, sigue siendo una circunstancia que construye un ánimo diferente en los salteños. Si bien los conflictos sectoriales atañen a sus protagonistas, los que se vinculan con el Estado requieren –si no un acompañamiento-por lo menos cierta tolerancia social, porque como usuaria de servicios y de la propia administración pública, la población siempre es impactada por los reclamos.

Los acuerdos ya alcanzados por los docentes dejaron cierta satisfacción en los autoconvocados porque se consideran la fuerza que con su lucha conquistó las mejorías. Su principal demanda aún no fue satisfecha y es el reconocimiento de su legitimidad como representación de un colectivo de trabajadores vinculados al Estado.

Precisamente esa es la cuestión que dificulta la resolución por carriles normales de los conflictos laborales en la educación. No es posible aplicar herramientas de negociación que incluya a los protagonistas de las protestas. Su falta de personería gremial no habilita la convocatoria a ser parte de la discusión salarial ni les es aplicable la conciliación obligatoria, cuando las medidas de fuerza ya han sido dispuestas. No tienen la personalidad jurídica ni gremial obligada para hacerlo. Tampoco hay una conducción de hecho, con delegados que sean reconocidos por todos los docentes; es una expresión importante que se refleja en la ausencia de los profesores en las aulas y su presencia en la calle. Pero se observa mucha horizontalidad, lo que dificulta una relación ordenada entre los funcionarios responsables de negociaciones y los trabajadores en conflicto.

Por ahora, ese escollo ha sido superado, incluyendo una mediación en marcha con la participación de la Procuración General de la provincia a los fines de preservar la paz social. Sin embargo, se ha ingresado a un capítulo que advierte que pueden sobrevenir nuevas dificultades.

El gobernador Gustavo Sáenz dijo entender que la lucha de los autoconvocados es legítima, que hay muchas deudas históricas y no solamente con los salarios docentes sino de toda la administración pública. Precisamente ya hubo indicios que vienen los planteos de personal de salud, de seguridad y de los otros sectores que también dependen financieramente del tesoro provincial. El mandatario está preocupado porque el 80% de los recursos públicos se destinan al pago de sueldos. No es una buena relación para llevar adelante una gestión de gobierno.

Hasta ahora no hay indicios pero el Gabinete Provincial no ha transitado indemne el largo conflicto que involucra, en principio, a tres Ministros. Incluso hubo un reproche legislativo porque se evaluó que no se dio un apoyo al Gobernador que estuviese a la altura de las circunstancias.

Es dable suponer que comienza un nuevo tiempo de inquietud política.

Salta, 03 de setiembre de 2021