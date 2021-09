Vuelven las clases presenciales a la UNSa: docentes advierten que los protocolos no fueron consensuados

Diego Maita, secretario General de ADIUNSA, aseguró que se realizaron grandes anuncios para los medios de comunicación pero que, en definitiva, el modo en el que volverán alumnos y docentes a las clases presenciales no ha sido discutido; ello, a pesar de que existen organismos internos para hacerlo.

Por Aries, el secretario General de ADIUNSA, Diego Maita, brindó un panorama sobre la situación en la que se encuentra la Universidad Nacional de Salta para retornar a las clases presenciales, tal como se anunció días atrás.

Explicó, en este sentido, que algunas clases y laboratorios específicos ya concurren a la casa de altos estudios, sin embargo, otras cátedras – alumnos y docentes – aun no conocen cuál será el modo de retorno.

“Se hacen anuncios para los medios pero lo cierto es que existen organismos internos de trabajo conjunto para establecer el modo de vuelta a la presencialidad que no están funcionando”, indicó el dirigente.

No obstante, aclaró que toda esta discusión está atravesada también por la paritaria docente del sector; advirtió que los sindicatos y gremios que nuclean al personal docente y no docente no firmaron aun el acuerdo propuesto por Nación al considerarlo insuficiente.