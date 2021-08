Fotomultas: Benavides rechazó que la hayan reconvenido por sus manifestaciones

La concejal Paula Benavides, cuestionó nuevamente el convenio entre la Municipalidad y Cecaitra y rebatió que la hayan acusado de difamación al haber señalado que “en Salta no queremos fotochorros”.

Benavides se manifestó no sólo en defensa de su inmunidad de opinión propia de una legisladora, luego de haber utilizado el término “fotochorros”, sino que también explicó que lo hizo como una manera de demostrar a la ciudadanía la falta de transparencia en el Convenio firmado.

“Quiero hacer alusión a una acusación por parte de un funcionario, quien hizo alusión a mi persona diciendo que pronuncié dichos difamatorios, lo cual no lo acepto bajo ningun punto. Decir que en Salta no queremos fotochorros no quiere decir que esté atacando a su person, salvo que se dé por aludido”, dijo Paula Benavides.

Por otra parte, la edil del bloque Salta Independiente señaló que la reunión con funcionarios del Ejecutivo Municipal ha dejado en claro que los mismos han dado argumentos inválidos para la firma del convenio.

“Me parece gravísimo que el Tribunal de Faltas no haya tomado conocimiento de este convenio y gravísimo que digan que se está evaluando cómo va a ser el sistema de comunicación a los infractores cuando eso hace al derecho de las partes”, dijo la concejal y agregó que “lo pertinente hubiera sido que se deje sin efecto el convenio”.