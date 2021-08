“El Partido de la Victoria tiene que hacer una autocrítica”

“El Partido de la Victoria tiene que hacer su autocrítica. A mí se me dijo que en ese frente yo había trabajado más para la Capital que para el interior y bueno, los resultados hoy no muestran eso, así que me siento orgullosa”, expresó.

“Yo al territorio lo hice durante 3 años y medio” indicó Paredes y aseguró que se siente orgullosa como mujer, “por haberle ganado a dos frentes grandes como el radicalismo, el Frente De Todos y al Partido de la Victoria”.

La candidata más votada en los comicios del pasado domingo, que consiguió el 29% de los votos, aseguró que realizará una autocrítica junto a su equipo de trabajo”para mejorar y no volver a repetir errores”.