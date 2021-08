EleccionesPorAries | Candidata fue con el cartel de protesta y no la dejaron votar

La candidata a Concejal del Frente de Izquierda Unidad, Andrea Villegas, fue a votar con un cartel que decía “Yo paro, viva la lucha docente”, en referencia a protesta de trabajadores de la educación, y las autoridades de mesa no la dejaron votar.

Esta particular situación se vivió en la Escuela N°997 "Martín Fierro".

El argumento de las autoridades de mesa fue que el cartel que Villegas portaba era partidario y por lo tanto no podría votar.

“Di la explicaciones y no debería dar muchísima, de que la lucha docente es una lucha colectiva a nivel provincial, no es de ningún partido político y el cartel no tenía consigna política, logo ni dice a quién votar”, sostuvo.

La dirigente de Izquierda, calificó la situación como “algo antidemocrático2.

Villegas sostuvo que denunciará la situación en el Tribunal Electoral y luego volverá para poder emitir su voto.