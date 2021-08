Córdoba defendió las fotomultas y recibió una dura réplica

El concejal capitalino, Raúl Córdoba, se posicionó en favor del convenio para que vuelvan las fotomultas afirmando que el sistema no tiene un fin recaudatorio. Tras ello, dos de sus pares le hicieron un duro reproche por no representar a los vecinos.

Córdoba es actualmente candidato a diputado provincial por Salta nos Une, en la lista que encabeza el hermano de la Intendenta Bettina Romero.

Durante el tramo de manifestaciones, el edil indicó que “las cámaras fijas van a cumplir un rol muy importante y hay que hacérselo saber a la sociedad”.

“Para mí no es un sistema recaudatorio, si hacen la lectura del convenio seguramente van a poder sacar sus conclusiones”, dijo el concejal y agregó que si hay estadísticas de infracciones en el nudo de avenida Paraguay frente al Mercado Cofruthos, la instalación de cámaras en ese lugar puede lograr la reducción de las infracciones, con lo cual no habría un fin recaudatorio.

Por su parte, el concejal Ángel Causarano indicó que la campaña le está dejando una preocupación porque hace cambiar de partido y de manera de pensar.

“Hay concejales que antes criticaban la inseguridad vial, criticaban los pozos y ahora tapan los pozos y defienden las fotomultas”, dijo Causarano.

El edil recordó además que a pesar de haber salido de un partido, sigue sosteniendo los ideales.

“Señora intendenta: no a las fotomultas, queremos obras en los barrios”, enfatizó Causarano.

A su turno, la concejal del bloque Salta Independiente, Paula Benavides, también intervino en el debate y señalo que “es importante mantener la coherencia en el pensamiento”

“Cada uno de nosotros hemos sido electos no para defender un gobierno ni una gestión municipal de turno y no vamos a callarnos cuando veamos que las cosas no se hacen de manera trasparente y en beneficio de unos pocos y no del pueblo”, dijo Benavides.

Además, la edil indicó que el convenio con CECAITRA es violatorio a la normativa nacional y le pidió a la intendenta Bettina Romero que no avance con el mismo.