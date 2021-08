EleccionesPorAries| Darío Madile: “Todos los candidatos se cuelgan del saco del Gobernador”

En Pasaron Cosas, Madile consideró que la lista 225 a la que representa no es la lista de Bettina Romero ni él es candidato de Gustavo Sáenz.

“Yo soy Darío Madile, y la lista no es de ninguno, me parece que no hay que poner dueño”, sostuvo el presidente del Concejo Deliberante capitalino.

Agregó que pertenece a un proyecto encabezado por el gobernador Sáenz hace muchos años y pidió que se lo deje tranquilo al mandatario salteño porque ya tiene bastantes problemas con la pandemia y las soluciones que está trayendo.

En este sentido pidió que los candidatos dejen de colgarse del saco de Sáenz porque de tanto que lo hacen ya le está llegando al tobillo.

“Todos los candidatos se cuelgan del saco del Gobernador. Tenemos que empezar a ser candidatos propios y mirar a la cámara y la gente, decirles qué vamos a ofrecer nosotros y no solo nombrar al Gobernador”, finalizó.